Jovem escapa de atropelamento de jeito inusitado em Minas; veja

Vídeo da jovem escapando de atropelamento viralizou nas redes sociais (foto: Twitter/Reprodução) A estudante Débora Rezende escapou de um atropelamento, na cidade de Três Pontas, interior de Minas, ao subir no balcão de uma loja com um celular e uma bebida na mão. O carro, que veio em sua direção, foi arrastado por um ônibus que perdeu o controle em função de problemas com o freio, batendo em cinco veículos no Centro da cidade. Apesar disso, ninguém ficou ferido.





As imagens do ocorrido são de uma câmera de segurança que flagrou o exato momento em que Débora escala o balcão. O vídeo viralizou na internet, chegando até ela por mensagens de amigos, que já tinham recebido as imagens.









Em entrevista ao portal "G1", a jovem conta:

"Cheguei à faculdade e todo mundo me ligando falando que tinha um vídeo meu. Quando eu vi o vídeo, nem eu acreditava que eu tinha feito aquilo. Eu nem pensei, só pulei. Depois que eu pulei, peguei minhas coisas e subi [fui embora] como se nada tivesse acontecido", relembrou.





Rejane Rezende, mãe da sobrevivente, conta que o ocorrido rendeu a ela momentos de angústia, mas que logo foram interrompidos por muita gratidão pelo impulso da filha.

