Veja como fica a situação do uso de máscara em Ouro Preto

Prefeitura de Ouro Preto decidiu manter a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Mesmo com os indicadores determinados pelo Governo de Minas para flexibilizar o uso da máscara até em ambientes fechados, Ouro Preto resolveu nesta segunda-feira (14/3) manter a prudência. Dessa forma, a prefeitura da cidade da Região Central do estado mineiro permitiu o uso facultativo do item, a partir de amanhã, apenas em locais abertos - continua obrigatório em espaços fechados.

18:19 - 14/03/2022 Ipatinga: uso de máscaras em locais fechados não é mais obrigatório “Estamos com números muito melhores comparando a outros municípios mineiros. Se fôssemos verificar apenas o público adulto, teríamos condições suficientes da retirada de máscara em ambientes fechados, mas optamos por causa das crianças que ainda estão tomando a segunda dose do imunizante”, afirmou o secretário de Saúde de Ouro Preto, Leandro Moreira. Segundo a gestão municipal, Ouro Preto aplicou a primeira dose da vacina contra COVID-19 em 100% da população adulta e a segunda aplicação, em 99,33%. As doses de reforço nas pessoas acima dos 18 anos alcançaram 74,88%. Portanto, acima dos parâmetros determinados pela administração estadual: mínimo 80% da população vacinada com a segunda dose e 70%, com a de reforço. Público infantil

O esquema vacinal pediátrico em Ouro Preto ainda não foi completado. Segundo o secretário, a segunda dose começou a ser dada nos pequenos após a semana de carnaval e muitos pais ainda não levaram os filhos para completar a proteção. A primeira dose do público de cinco a 11 anos atingiu a cobertura de 74,5% e a segunda dose, apenas 15,69% das crianças. “Chamamos os pais que levem as crianças para serem vacinadas. As doses pediátricas precisam evoluir”. Mesmo assim, Leandro Moreira exalta a queda do número de casos de COVID-19 na cidade que teve um elevado aumento em janeiro de 2022 devido à variante ômicron. Nos dois meses seguintes, o número de casos registrados seguiu em baixa: em fevereiro, foram registrados 2.066 infectados pelo vírus e, no mês de março, apenas 164 casos positivos até hoje. Uso da máscara

O secretário reforça que o morador ou o turista poderá escolher, em Ouro Preto, se quer usar ou não a máscara em locais abertos. No entanto, em caso de aglomerações de pessoas, o uso do acessório de proteção permanecerá obrigatório.

“Algumas pessoas já se sentem seguras e outras ainda estão com receio e vai permanecer com as máscaras. O que precisamos é da compreensão da população que mora em Ouro Preto ou que vá a cidade como turistas, dos donos de estabelecimentos que têm áreas fechadas, bem como transporte público de continuarem usando e orientando os usuários a permanecer com as máscaras”.

Retomada presencial na UFOP

A retomada das atividades presenciais das aulas em Ouro Preto começa nesta semana. Aproximadamente 9 mil alunos começarão o ano letivo na UFOP nesta terça-feira (15/3). De acordo com a reitora da UFOP, Cláudia Aparecida Marliére, todos terão de usar máscara nos três campi da universidade - conforme as exigências dos protocolos para o retorno presencial das atividades.

Segundo o diretor-geral do IFMG - Campus Ouro Preto, Reginato Fernandes dos Santos, os números positivos no município deram à instituição a possibilidade de fazer um planejamento seguro de curto, médio e longo prazos para o retorno das atividades presenciais. Mas, mesmo com os bons indicativos apresentados, o IFMG permanecerá com a obrigatoriedade do uso de máscaras nos locais abertos e fechados.

O diretor lembra que foi um grande desafio durante os dois anos em que a instituição não pôde receber os alunos de forma presencial e que em janeiro de 2022 estava prevista a retomada, mas, devido ao surto da variante ômicron, a decisão foi adiada. “Refizemos todo o planejamento da volta presencial de forma a garantir a segurança de quem circular dentro da instituição”.

Os alunos da graduação retornaram as atividades presenciais nessa segunda-feira (14/3) e, no dia 21 de março, será a vez dos alunos do 3° ano e os alunos de 1° e 2° ano permanecem de forma remota.