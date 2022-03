Minas libera uso de máscara em ambientes abertos e meta para local fechado

Zema confirmou fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 11/3/22 )

Com o avanço da maior operação de vacinação da história de Minas, a partir de hoje, o uso de máscara em locais abertos não será mais obrigatório em nosso Estado. Cidades que tiverem 80% de vacinados com 2ª dose e 70% com reforço, poderão também desobrigar uso em locais fechados. %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) March 12, 2022

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou neste sábado (12/3) que o uso de máscara em espaços abertos do estado está desobrigado. A medida, de validade instantânea, pode ser estendida a locais fechados, desde que sediados em cidades onde ao menos 80% da população tenha recebido a 2° dose da vacina contra COVID-19 e 70% tenha sido contemplada com a injeção de reforço."Com o avanço da maior operação de vacinação da história de Minas, a partir de hoje, o uso de máscara em locais abertos não será mais obrigatório em nosso estado. Cidades que tiverem 80% de vacinados com 2ª dose e 70% com reforço, poderão também desobrigar uso em locais fechados", escreveu Zema, no Twitter.Na quinta-feira (10/3), o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, já havia indicado que as proteções faciais, regra desde março de 2020, não seriam mais obrigatórias a partir de hoje . Apesar da nova regra, ele afirmou que continua usando máscara."A desobrigação não significa estimulação a retirar a máscara. é apenas as pessoas poderem entender, individualmente e coletivamente, qual que é a melhor ação a ser tomada", disse, na Cidade Administrativa."Aquelas pessoas que estejam com sintomas gripais, ou as mais vulneráveis, ou as que se sentem mais seguras com máscara, não se sintam constrangidos em usar. Eu continuo usando máscara ainda em lugar aberto em Belo Horizonte, mesmo sem a obrigação. Cada um, não se sinta constrangido. A máscara foi muito importante dentro da pandemia - e continua, pontuou.Em Belo Horizonte, o teor obrigatório das máscaras caiu na semana passada . "O que está acontecendo é que os números estão caindo. Os números estão cada vez melhores. O comitê se reúne não é só para fazer o desconforto da máscara, fechar comércio, fechar Mineirão ou carnaval. Eles se reúnem para abrir um pouco. Agora, é um hábito que acho difícil que a gente vai perder. Não quer dizer que sou ou não obrigado", explicou o prefeito Alexandre Kalil (PSD).