Mesmo sem atingir o percentual estabelecido, cidade mineira libera máscaras

Ao todo, 86% da população já foi imunizada com duas doses, mas apenas 42% com a de reforço (foto: Prefeitura de Santo Antônio do Monte/Divulgação) Mesmo sem atingir o percentual mínimo de cobertura vacinal determinado pelo Governo de Minas , a cidade de Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste de Minas, desobrigou o uso da máscara em todo o território, ou seja, em ambientes abertos e fechados. O decreto foi publicado nesta segunda-feira (14/3).







“Porque o município já atingiu quase 50% (da dose reforço) e o número de internações é relativamente muito baixo. Temos um percentual de contaminação, graças a Deus, baixo. O número de testes, tem o suficiente para realizar na população”, argumenta a secretária de Saúde, Carla Lorena dos Santos.

O decreto também vai no rastro de Ipatinga, no Vale do Aço. Por lá, desde o dia 7 de março a população pode circular sem cobrir o nariz e a boca.





Santo Antônio do Monte, que fica a quase 200 km de Belo Horizonte e tem menos de 30 mil habitantes, imunizou 86% do público alvo com as duas doses e 41,7% com a reforço, segundo consta no decreto publicado hoje.





“Nos sentimos seguros e preparados”, reforça a secretária.

O município decidiu manter a obrigatoriedade em casos de sintomas gripais. Outro índice considerado para decisão foi a queda da taxa de internação hospitalar. Há apenas um paciente internado, conforme o boletim desta segunda-feira (14/3).





A cidade contabiliza 6.281 confirmações da COVID-19 desde o início da pandemia, e 92 mortes.

Vacinação



Na época, para acelerar a vacinação, algumas estratégias foram adotadas. Ao notar que o município estava ficando para trás, foi criado o Centro de Vacinação e estabelecidos horários estendidos.



Outra medida foi a fiscalização para garantir que pessoas de outras cidades não furassem fila. Também foram compradas seringas apropriadas para eliminar xepas, ou seja, sobras em frascos.



*Amanda Quintiliano especial para o EM