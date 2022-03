Ipatinga: uso de máscaras em locais fechados não é mais obrigatório

No sábado (12/3), muitas pessoas circulavam pelas ruas e dentro das lojas sem usar máscaras faciais (foto: Tim Filho)

O uso de máscaras faciais cobrindo nariz e boca não é mais obrigatório em ambientes fechados na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. O decreto que desobriga o uso dessas máscaras contra o novo coronavírus foi publicado pela Prefeitura de Ipatinga no dia 7 de março.

Mesmo assim, alguns moradores preferem continuar usando as máscaras, tanto nas áreas abertas como nos ambientes fechados. O produtor cultural e ator Beto de Faria, que atua em Ipatinga, disse que é preciso cautela. Ele prefere esperar uma decisão de especialistas sobre o assunto.

No Shopping Vale do Aço, o uso de máscaras faciais foi flexibilizado. Em nota, a administração do shopping informou que a opção é escolha de cada um. “Todos podem optar, da forma que se sentirem mais confortáveis, para utilizarem ou não a medida de proteção durante o passeio no mall”.

No centro comercial de Ipatinga, no sábado (12/3), muitas pessoas andavam pelas ruas sem máscaras. Dentro das lojas, os comerciários atendiam sem máscaras, mas alguns clientes usavam o equipamento.

No decreto, a prefeitura prevê que o uso das máscaras faciais será obrigatório apenas em estabelecimentos médico-hospitalares, como hospitais, clínicas, Unidades Básicas de Saúde, entre outros.

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, disse que sua decisão teve como base os números referentes à COVID-19 na cidade. E esclareceu que, mesmo não sendo obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados, os proprietários e administradores desses espaços ainda podem exigir o acessório dentro dessas áreas.