Investigador é denunciado por assediar mulher em delegacia de Ipatinga

Segundo o MPMG, o crime aconteceu na Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga (foto: Divulgação PCMG)





Um investigador de Polícia Civil foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por assediar uma mulher que procurou a delegacia após ser agredida.





O caso, de acordo com o MPMG, aconteceu dentro da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Ipatinga, no Vale do Aço, no dia 20 de setembro de 2021. O policial já havia sido acusado pelo mesmo crime em outros dois casos.

De acordo com a denúncia, a vítima tinha sido agredida pelo namorado e pelo irmão, e procurou a delegacia para obter uma guia para realização de exame de corpo de delito.





A mulher foi atendida pelo policial denunciado, que solicitou que ela tirasse a roupa. Além disso, o investigador insinuou, segundo o MPMG, que ela não teria sofrido violência caso não tivesse rejeitado o namorado em outra ocasião.





O mesmo investigador constrangeu outras duas vítimas, em março de 2018 e novembro de 2019, segundo o Ministério Público.





Assédio sexual





Na denúncia, o Ministério Público pede, além da condenação por assédio sexual mediante fraude, o agravante de abuso de poder, já que o policial utilizou o cargo público para constranger a vítima.





O MP também entrou com um pedido para que o investigador perca o cargo.





Se condenado, as penas podem passar de oito anos de prisão.