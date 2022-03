Fórum Lafayette realiza mutirão do DPVAT para reduzir e agilizar processos

Mutirão promete agilizar processos referentes a sinistros ocorridos até dezembro de 2020 (foto: Robert Leal/TJMG)

O Fórum Lafayette realiza um mutirão do DPVAT para reduzir e agilizar processos que discutem o pagamento do seguro no Estado. A expectativa é realizar mais de 2,5 mil perícias em um período de três a quatro meses na Central de Perícias Médicas (Cemed) do fórum, que conta com uma equipe de nove médicos. Os processos se referem a sinistros ocorridos até dezembro de 2020.

O mutirão é coordenado pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). De acordo com o 3º vice-presidente do TJ, desembargador Newton Teixeira Carvalho, os processos envolvem pessoas que não têm condições de arcar com as despesas de um perito.

"Com o laudo dessas perícias, vamos conseguir resolver inúmeras ações em prol de pessoas que necessitam desses valores para sobrevivência ou para uma vida melhor", disse.

Os despachos nos processos já estão agendando data e horário de cada perícia, em um total de 60 por dia. Após as avaliações, cada laudo será juntado aos processos e, posteriormente, eles vão ser encaminhados para tentativa de conciliação em um novo mutirão.

Com informações do TJMG