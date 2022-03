Procon BH vai atender quem passar pela Praça da Savassi nesta terça (15/3)

Praça Diogo de Vasconcelos, a Praça da Savassi, receberá ponto do Procon nesta terça-feira (15/3) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O Procon BH estará na Praça Diogo de Vasconcelos, na Savassi, nesta terça-feira (15/3), para atender quem aparecer por lá das 9h às 16h. A ação faz parte das celebrações do Dia Internacional do Consumidor. Quem passar pelo local poderá registrar reclamações, esclarecer dúvidas e, em caso de demandas mais complexas, poderão ser realizados agendamentos.

A ação tem caráter preventivo e pedagógico, de acordo com o diretor de Proteção e Defesa do Consumidor do Procon BH, Igor Couto. "Essa é uma ação de caráter preventivo e pedagógico junto aos consumidores, que visa à conscientização da população em torno do equilíbrio nas relações de consumo e na garantia de seus direitos e deveres", disse.

Atendimento

O Procon BH atende presencialmente os cidadãos nos postos instalados na Câmara Municipal e na Central de Atendimento BH Resolve. O agendamento eletrônico pode ser realizado pelo telefone 156, e neste link.

Com informações da PBH