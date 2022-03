Casal tenta furtar peças de picanha, alarme dispara e mulher acaba presa

A mulher foi detida pela Polícia Militar (PM) de Patrocínio, no Alto Paranaíba (foto: PMMG/Divulgação) Você conhece os ditados: “seria trágico se não fosse cômico” ou “tem que rir pra não chorar”?

Então, eles poderiam ser aplicados em um fato ocorrido neste último final de semana, em supermercado localizado no município de Patrocínio, no Alto Paranaíba, interior de Minas Gerais.

Ainda segundo informações do Boletim de Ocorrência da PM, a mulher, de 23 anos, foi abordada pelo fiscal de prevenção do supermercado, que localizou as peças de picanha em sua bolsa.

Em seguida, uma guarnição da PM efetuou a prisão da suspeita, que foi encaminhada para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Patrocínio para as próximas providências.

Segundo o Código Penal, a pena para tentativa de furto varia de um a quatro anos de prisão, em regime aberto, e multa. A pena ainda pode ser aumentada em um terço se o crime for praticado no período noturno.