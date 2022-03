Resgatado corpo de homem que se afogou durante pescaria em represa

Ponto da represa de Tupaciguara onde foi encontrado o corpo da vítima tem profundidade de cinco metros (foto: CBMMG)

O Corpo de Bombeiros resgatou, depois de dois dias de buscas, o corpo de um homem de 26 anos, morador de Uberlândia, que se afogou durante uma pescaria em represa situada a 17 quilômetros de Tupaciguara, no Triângulo Mineiro.

O afogamento ocorreu no final da tarde de sábado. Segundo a família, o homem estava num barco, pescando com mais duas pessoas, uma senhora e uma criança.

Num determinado momento, ele resolveu pular do barco e nadar até a margem, mas submergiu no meio do trajeto e desapareceu.

Uma equipe de Bombeiros mergulhadores do Posto Avançado de Tupaciguara foi ao local e começou as buscas ainda na tarde de sábado. Como a vítima não foi localizada até o fim do dia, os trabalhos foram retomados na manhã do domingo.



Já no domingo, uma equipe da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Araguari se juntou à equipe para auxiliar nas buscas. O corpo da vítima foi encontrado somente na manhã desta segunda-feira (14/3), e estava a aproximadamente 100 metros da margem e a cinco metros de profundidade.