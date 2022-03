Três pessoas morrem e duas ficam gravemente feridas em acidente na BR-040

Além da PRF, do Samu e da equipe da 040, o Corpo de Bombeiros também estava trabalhando no local (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Três pessoas morreram e duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente na manhã desta segunda-feira (14/03), na BR-040, KM 676,8, na altura de Carandaí, na Região Central de Minas Gerais. O acidente ocorreu no sentido Rio-BH.De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Minas, o acidente foi provocado pela colisão de uma caminhonete, modelo Mitsubishi L200, e um carro pequeno, modelo Ford Fiesta. Além do Samu, equipes da Via 040 e PRF, o Corpo de Bombeiros também estava presente no local.As duas pessoas feridas foram resgatadas e encaminhadas para um hospital da região, e já estão recebendo atendimento. A perícia está trabalhando para liberar os corpos das vítimas, que morreram imediatamente.Segundo a Via 040, concessionária do trecho da rodovia, no sentido Belo Horizonte, a rodovia está completamente fechada, causando congestionamento. Já no sentido Rio de Janeiro, uma pista está liberada, provocando trânsito lento de 2 quilômetros.