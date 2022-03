Rodízio: Copasa anuncia fim da 1ª etapa de obras em adutora até sexta (18)

Primeira etapa das obras será concluída até o fim da semana (foto: Copasa/Divulgação)

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) anunciou nesta segunda-feira (14/3) que as obras no Rio Paraopeba que visam à normalização do abastecimento de água na Região Metropolitana de Belo Horizonte serão concluídas até o fim da semana. A perspectiva é de que o serviço seja entregue até sexta-feira (18/3), dentro do cronograma previsto, segundo a empresa.

No início do mês, os municípios de Juatuba, Mateus Leme e mais de 30 bairros de Betim ficaram sem água depois que uma adutora se rompeu numa fazenda. A estrutura teria se danificado depois que moradores da região atearam fogo em um entulho que estava sobre ela. Em virtude do alto volume de chuvas em janeiro, uma série de materiais arrastados pelas correntezas ficaram acumulados no local.







O rodízio prevê que a cada três dias uma das quatro regiões do plano %uFB01cará sem água. O abastecimento será interrompido às 22 horas e o retorno ocorrerá no mesmo horário do dia seguinte. A área afetada %uFB01cará desabastecida por 24 horas.

Diante do problema na adutora Serra Azul, a Copasa optou por fazer intervenções emergenciais no local para solucionar o problema de abastecimento de água.





Uma obra provisória consiste na construção de uma adutora de menor porte, paralela à que se rompeu recentemente, em Juatuba, na Grande BH. Essa adutora provisória possibilitará uma recuperação de abastecimento do sistema Serra Azul na ordem de 600 a 800 litros de água por segundo.





Segundo o superintendente de Produção de Água da Copasa na região metropolitana, Mauro Diniz Carneiro, cerca de 100 pessoas estão envolvidas direta ou indiretamente nas intervenções realizadas no local onde a adutora se rompeu, o que vai garantir a conclusão dentro do prazo. “A obra está de acordo com o cronograma e está ocorrendo tudo dentro do programado e planejado”, garantiu.





Ele explicou que, em paralelo às obras emergenciais para a retomada do abastecimento de água, a Copasa já iniciou os estudos para a construção da adutora definitiva, cuja previsão de conclusão é até o meio do ano. “A outra obra está em fase de projeto, também conforme o cronograma previsto pela empresa”, afirma.





Hoje, a adutora Serra Azul tem a capacidade de produzir uma carga de 2 mil litros de água por segundo, o que representa 15% da produção do sistema como um todo. As intervenções também preveem aumento da produção no Rio das Velhas, no Rio Manso e do Vale das Flores para minimizar eventuais impactos no futuro.