Grande BH: veja se seu bairro está na próxima etapa do rodízio de água

Problema no Sistema Serra Azul gerou rodízio de água que afeta moradores da Região Metropolitana de BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 22/09/17)

Diversos bairros de Belo Horizonte, Contagem, Lagoa Santa, Vespasiano, Ribeirão das Neves e São José da Lapa terão o abastecimento de água interrompido a partir das 22h deste domingo (13/3), o corte do fornecimento está previsto para até às 22h de segunda-feira (14).





A suspensão é fruto de um rodízio estabelecido pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) por causa do rompimento de uma adutora do Sistema Serra Azul, em Juatuba, no último dia 1° Em Belo Horizonte, serão afetadas quatro localidades da Pampulha: Bandeirantes, Santa Terezinha, Confisco e Sarandi. Em Contagem, a lista de regiões afetadas conta, por exemplo, com o Centro da cidade e o Bairro Pedra Azul.Lagoa Santa tem extensa lista de bairros no rodízio iniciado neste domingo. Na relação, estão Palmital, Palmital II e Vista Alegre. Em Neves, são seis áreas: Jardim Alvorada, Luana, Rosimeire, Soares, Verônica e Xangrilá.Em São José da Lapa, serão impactadas as populações de locais como Belo Vale e Nova Granja; em Vespasiano, os efeitos vão ser sentidos por moradores de 19 bairros, tais quais Caieiras e Jardim Alterosa.A etapa do revezamento iniciada ontem e que está prevista para terminar às 22h deste domingo, contempla mais de 200 bairros da Região Metropolitana

Bairros do rodízio de água que começa neste domingo (13), às 22h



Belo Horizonte: Bandeirantes, Confisco, Santa Terezinha e Sarandi.



Contagem: Arvoredo, Beatriz, Bitácula Ou 40 Alqueires, Bom Jesus, Cândida Ferreira, Centro, Chácara Boa Vista, Chácara Novo Horizonte, Chácaras Campestre, Chácaras Campo do Meio, Chácaras Cotia, Chácaras Planalto, Chácaras Reunidas S Terezinha, Cincão, Conjunto Habitacional Carajás, Conjunto Habitacional Confisco, Conjunto Perobas, Conquista Veredas, Distrito Industrial Dr Helio P. Guimarães, Do Cabral, Dos Caiapós, Dos Funcionários, Empresarial Do Mandu, Fazenda da Tapera, Feijão Miúdo, Jardim do Lago, Jardim Marrocos, Kennedy, Lua Nova da Pampulha, Maria da Conceição, Nacional, Novo Boa Vista, Parque Xangrilá, Pedra Azul, Pôr do Sol, Recanto da Pampulha, Residencial Vale das Orquídeas, Senhora da Conceição, Tijuco, Três Barras, Vale das Amendoeiras, Vera Cruz, Vila Boa Vista, Vista Bom Jesus, Vila Estrela Dalva, Vila Riachinho, Vila Santa Edwiges e Vila São Mateus.



Lagoa Santa: Aeronautas, Alto dos Aeronautas, Bela Vista, Bela Vista lI, Brant, Campinho, Campo das Azaleias, Campo Florido, Campos da Liberdade, Canto do Riacho, Centro, Chácaras do Vinhático, Condado de Bougainville, Condomínio Majestade Sabiá, Condomínio Manancial, Condomínio Moradas do Sol, Condomínio Roseiral, Conj Res Lagoa Santa, Conjunto Res Villa Maria, Das Acácias, Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, Encanto da Lagoa, Estância das Aroeiras, Estância Real, Fazenda Olaria, Flamboyant, Francisco Pereira, Goiabeiras, Gramperola, Ipanema, Jaques Ville, Jardim Imperial, Jardim Ipê, Jardins da Lagoa, Jardins da Lagoa II, Joá, Joana Darc, Joana Marques, Lagoa Mansões, Lagoa Santa Park Residence, Lagoinha de Fora, Lundcela, Lundcela lI, Mirante da Lagoa, Mirante do Fidalgo, Moradas da Lapinha, Morro do Cruzeiro, Nossa Senhora De Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Novo Santos Dumont, Observatorium, Ovidio Guerra, Palmital, Palmital lI, Parque dos Buritis, Pontal da Liberdade, Por do Sol, Portal Do Sol, Praia Angélica, Promissão, Quebra, Real Garden, Recanto da Lagoa, Recanto do Poeta, Redenção, Residencial Boulevard, Residencial Champagne, Residencial Eldorado, Residencial Golden Class, Residencial Gran Royalle, Residencial Montreal, Residencial Paineiras, Residencial Real Montville, Residencial Virginia, Santos Dumont, São Geraldo, Shalimar, Sobradinho, Sonho Verde, Tradição, Trevo, Vale dos Sonhos, Vale Verde Ville, Várzea, Veredas da Lagoa, Vila Arcadla, Vila Asas, Vila dos Oficiais, Vila Jardim Presidente, Vila José Fagundes, Vila Maria, Vila Rica, Villa Paradiso, Village do Gramado, Visão, Vista Alegre e Vila Dos Ipês.



Ribeirão das Neves: Jardim Alvorada, Luana, Rosimeire, Soares, Verônica, Xangrilá.



São José da Lapa: Belo Vale, Cachoeira, Centro, Chácaras Quintas dos Ipês, Dom Pedro I, Inácia de Carvalho, Maria de Lourdes Oliveira, Nova Cachoeira, Nova Granja, Parque Jardim Encantado, Vila Ical.



Vespasiano: Caieiras, Celvia, Central Park, Centro, Distrito Industrial, Fagundes, Jardim Alterosa, Jardim Encantado, Jardim Itaú, Lar de Minas, Nazla, Nova Pampulha, Residencial Park, Residencial Toscana, Rosa dos Ventos, Santo Antônio, Serra Azul, Vale Formoso, Vista Alegre.