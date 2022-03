Bombeiros resgatam mulher com fratura exposta na Cachoeira dos Cristais

Uma mulher precisou ser socorrida pelos bombeiros na tarde deste sábado (12) na Cachoeira dos Cristais, localizada no distrito de Serra dos Alves, região central de Minas Gerais. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Jéssica Maysa Morais Oliveira Duarte, escorregou enquanto tentava atravessar o curso d’água e sofreu uma fratura exposta.

Ainda de acordo com o boletim dos bombeiros, por ser um local de difícil acesso, o helicóptero Arcanjo 04 foi deslocado para fazer o resgate da vítima. Em seguida, ela foi encaminhada para um hospital em Itabira, cidade localizada a 45 quilômetros do local do acidente.