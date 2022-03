Em domingo de calor, BH poderá registrar pancadas de chuva à tarde

A temperatura máxima em BH será de 30 graus (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Apesar do céu aberto predominar nesta manhã deste domingo (13/3), a tendência é que Belo Horizonte e Região Metropolitana recebam pancadas de chuva isoladas à tarde e noite.De acordo com o 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esse modelo deve prevalecer ao menos até quarta-feira (16/03). As pancadas de chuva típicas do verão são comuns pelo menos até o fim de março.A umidade relativa do ar na capital apresenta ligeira melhora, ficando na casa dos 40% à tarde, levando mais conforto às pessoas. A temperatura máxima em BH será de 30 graus, à tarde, enquanto a mínima registrada nessa madrugada foi de 18 graus.No interior de Minas Gerais, chove nas Regiões Sul, Oeste, Zona da Mata e Triângulo Mineiro. No outro extremo, o Norte do Estado terá umidade relativa do ar em torno dos 30% à tarde.A temperatura máxima chega aos 36 graus no Vale do Jequitinhonha, enquanto a mínima foi registrada na Serra da Mantiqueira, no Sul de Minas Gerais, com 14 graus.