Minas registra 29 mortes por COVID-19 em 24h; veja o número de casos

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), Minas Gerais registrou 1.044 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. O número de mortos pela doença no mesmo período foi de 29 pessoas.Com esse boletim epidemiológico da SES-MG, o total de casos de COVID-19 em Minas Gerais subiu para 3.265.764, sendo 3.121.716 pacientes que já se recuperaram e 83.700 que ainda estão em acompanhamento. O número total de mortes pela doença no Estado é de 60.348 pessoas.