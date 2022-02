'Muita roupa suja': moradores reclamam de falta de água em Minas

A Copasa disse que ocorreu um problema na automação de dois dos quatro poços que atendem a cidade (foto: Divulgação/Rômulo Beirigo) Vasilhas e roupas acumuladas. Esse é o resumo da moradora de São Sebastião do Oeste, no Centro-Oeste de Minas Gerais, Alessandra Aparecida Morais Gonçalves, de 43 anos, que, assim como milhares de pessoas, tem reclamado da falta de água. Desde domingo (20/2), o problema persiste.



Moradora do Bairro Nossa Senhora Aparecida, Alessandra diz que esta é a primeira vez que ocorre desabastecimento por três dias consecutivos. Experiência que, segundo ela, tem gerado transtornos.



Dona de um salão de beleza, Nilfra Carolina, de 27 anos, precisou cancelar toda a agenda desta terça-feira (22/2). “Fui fazer a faxina, joguei o sabão, esfreguei e a água tinha acabado. Larguei do jeito que estava, desmarquei a agenda e voltei para casa. Teremos prejuízo, principalmente a Silvia (sócia) que trabalha com cabelo”, conta. Até o final da tarde de hoje, a água não tinha voltado.

Problema recorrente

Nas partes mais altas de alguns bairros da cidade, como o Nossa Senhora Aparecida, São José e São João, o problema é recorrente, embora não aconteça por dias consecutivos. A falta de água foi informada pelo vereador Rômulo Beirigo (PDT) à Copasa, nessa segunda-feira (21/2), após relatos dos moradores.



“Fiz contato com o João Martins, que é gerente de operacionalização, e ele disse que não estava sabendo, que iria fazer uma averiguação e ia retornar, mas não houve esse retorno. Não tem ninguém no escritório, a Copasa não se manifesta de forma alguma. Está um caos a cidade sem água”, afirma o vereador.



No município de pouco mais de 6,9 mil habitantes não há uma equipe fixa da companhia. Há apenas um plantão para casos de urgências e é necessário recorrer a Divinópolis, a 26 km. Isso tem gerado outro problema e indignação. “Esse mês foram seis dias consecutivos dos reservatórios jogando água limpa rua abaixo. Como não tem pessoa que fica direto, as caixas enchem, e começam a jorrar rua afora. Houve desperdiço o mês inteiro de janeiro e agora falta”, destaca.



Um ofício foi encaminhado à prefeitura pedindo que o Executivo notifique a estatal para solucionar o problema. Também será protocolada uma representação no Ministério Público e a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Arsae) será provocada para uma solução.

Problema detectado

A Copasa disse que ocorreu um problema, nesta terça-feira (22/2), na automação de dois dos quatro poços que atendem ao sistema de abastecimento de água de São Sebastião do Oeste, o que afetou os bairros Belo Horizonte, Morada Nova, Nossa Senhora Aparecida, São João e São José.



“Técnicos da companhia foram mobilizados e realizaram a manutenção no sistema de automação dos poços que já voltaram a operar na manhã desta terça-feira (22/02)”, informou.



Ao contrário dos relatos dos moradores e do vereador, a empresa disse que a intermitência nestes bairros ocorreu de ontem para hoje e que as reclamações foram verificadas pelas equipes da companhia. Caminhões-pipa também foram mobilizados para apoio no atendimento destas regiões mais afetadas.



*Amanda Quintiliano especial para o EM