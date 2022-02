Paciente com câncer realiza sonho e se casa na capela de hospital em Passos

Ingrid e Juliano se casaram no último domingo (foto: Santa Casa de Passos)













Uma mulher na luta contra o câncer no útero na Santa Casa de Passos, no Sudoeste de Minas, teve o sonho realizado e se casou na capela do hospital. A celebração aconteceu no domingo (20/02) com a presença de alguns amigos e familiares.

Ingrid e Juliano se conheceram na adolescência em Ilicínea, cidade natal do Sul de Minas. O namoro, que começou na adolescência, já soma 15 anos. Dessa união, nasceu a Thayla, de 7 anos.





Filha do casal foi a dama de honra (foto: Santa Casa de Passos )





O casal tinha a intenção de se casar, mas há cerca de um ano, Ingrid descobriu o câncer no útero, que se estendeu para a parede do abdômen. E, nos últimos três meses, a doença ficou mais severa.









"A gente vem acompanhando o caso da Ingrid e sabemos do sonho em se casar. Eu também estou preparando meu casamento e liguei para todos os fornecedores. Tive ajuda de muitos empresários e de toda equipe do hospital do setor de fisioterapia", conta Larissa Menehme, fisioterapeuta.





A cerimônia contou com a presença de alguns amigos e familiares. Tudo foi organizado e executado como a noiva sonhou. Desde a escolha do vestido até o sim no altar. A capela estava decorada e florida. A dama de honra foi a filha do casal. No clima de emoção, Ingrid fez questão de levantar da cadeira de rodas e ter a ajuda da mãe para encontrar o noivo no altar.





Celebração teve a presença de amigos e familiares (foto: Santa Casa de Passos)

"O que vocês fizeram pela gente, nunca vamos esquecer. Agradeço a você, Larissa, e a todos. Espero que a nossa amizade dure por muito tempo", ressalta Ingrid Larissa.











"Estamos muito felizes em realizar esse sonho, porque a gente sempre falava em se casar e acontecia algo. Também não temos condições. A gente agradece demais a todos. Foi tudo muito lindo e emocionante", agradece Juliano Pereira.





As fotos foram compartilhadas nas redes sociais e gerou comoção dos internautas. "Que lindo, parabéns a fisioterapeuta pela linda atitude, que Deus abençoe a todos", disse a mulher no post.