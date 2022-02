Depois de ocupar Cidade Administrativa, forças de segurança fecham MG-10

Segundo organizadores do movimento, cerca de 5 mil manifestantes ocupam o local, gritando palavras de ordem e diversos recados para o governador Romeu Zema (Novo). "Se Zema não pagar, a polícia vai parar" é o mais repetido.

Depois de ocupar Cidade Administrativa, forças de segurança fecham MG-10https://t.co/cw3m5ELQTq pic.twitter.com/2qQ9aFf3P8 — Estado de Minas (@em_com) February 25, 2022

A marcha teve início durante a entrevista do chefe do Executivo estadual à Rádio Itatiaia, iniciada às 11h. As lideranças sindicais transmitiram a entrevista por meio de caixas de som. Enquanto o governador falava, os policias tapavam os ouvidos e faziam barulho.