Kalil é favorito entre atleticanos e cruzeirenses de BH ao governo de MG

Apesar de ter sido dirigente do Galo, Kalil tem quase a mesma intenção de voto entre atleticanos e cruzeirenses em BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 04/12/2013)

Prefeito de Belo Horizonte e ex-presidente do Atlético, Alexandre Kalil (PSD), tem a mesma preferência da maioria dos belo-horizontinos , entre cruzeirenses e atleticanos, na disputa pelo governo de Minas. A pesquisa Quaest/Genial sobre as eleições de 2022 em Minas Gerais, divulgada pelo Estado de Minas nesta sexta-feira (18/3), mostra o chefe do Executivo municipal na frente do atual governador Romeu Zema (Novo).

Kalil tem história no Atlético: além de comandar o voleibol do time entre 1980 e 1983, ele se elegeu presidente do clube no futebol em 2008 e ficou até 2014, seis anos. Mas esse histórico não se mostrou relevante na decisão dos cruzeirenses para as intenções de voto ao governo de Minas.

No levantamento, pela capital mineira, Kalil sai na frente com 46% tanto com os eleitores do Galo, quanto do Cruzeiro. Enquanto Zema fica com 22% das intenções de votos dos torcedores atleticanos e 21% dos cruzeirenses.

Na Região Metropolitana o cenário não muda muito para Kalil entre a torcida do Atlético: 44% para o prefeito de BH e 19% para o governador de Minas. Já entre a torcida do Cruzeiro, a disputa fica acirrada: 33% escolheram Kalil contra 32% de Zema.

Por fim, no interior, o candidato do PSD perde nos dois clubes: 30% dos atleticanos pretendem votar em Kalil contra 32% apontaram intenção de voto para Zema. A diferença é ainda maior entre os cruzeirenses: 43% votam no chefe do Executivo estadual e 18% no municipal. Confira:

Num cenário geral, se as eleições fossem disputadas hoje, Zema seria reeleito com 34% das intenções de voto e Kalil ficaria em segundo lugar com 21%. No levantamento, 12% responderam que não pretendem votar e 11% estão indecisos, o que pode mudar o atual cenário até outubro.

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 16 de março, com 1.480 residentes de Minas Gerais entrevistados face-a-face por meio de questionários estruturados.

A margem de erro estimada é de 2.5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada junto à Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-00132/2022.