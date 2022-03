Kalil prepara discurso para deixar a Prefeitura de Belo Horizonte

Prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) deixará o cargo máximo de Executivo municipal (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) prepara um discurso para avisar que deixará o cargo máximo de Executivo municipal. Nesta quarta-feira (23/03), Kalil afirmou que tem planejado para sexta-feira (25) um discurso na sede da Prefeitura de BH para abordar a questão.









A expectativa é de que Kalil saia da Prefeitura de BH visando às eleições de 2022. Em meio ao segundo mandato como prefeito, a tendência é que Kalil dispute no pleito, em outubro, o cargo de governador de Minas Gerais.





Além do então prefeito de BH, colocam-se na disputa nomes como Romeu Zema (Novo), governador mineiro em primeiro mandato, Carlos Viana (MDB), senador, e Vittorio Medioli, prefeito de Betim, cidade da Região Metropolitana de BH. Kalil teve conversas com Lula (PT), pré-candidato à Presidência da República em 2022, mas disse que nada foi definido quanto a um possível apoio e afirmou foco no trabalho como chefe do Executivo.





"Isso aí (apoio do Lula) está longe ainda. Eu ainda sou perfeito, estou pensando em inaugurar hospital, fazer o bem para esta cidade, enquanto eu estiver cuidando dela não tem conversa separada", disse. "Teve um bate-papo, não foi reunião", completou.





Por fim, Kalil disse que está aberto a conversar com figuras políticas das mais variadas, não somente com Lula e apoiadores. O prefeito de BH complementou afirmando que não tem ideologia e que está em busca de pessoas que fazem o bem.





"Não aconteceu nada, ainda nada, e qualquer conversa vamos pôr para frente. Nós não estamos amarrados a ninguém, nós não temos ideologia nenhuma, nós queremos gente humana que faça bem para quem precisa. Então, é esse o nosso negócio fazer bem. Gente que quer mudar esse país, fazer o bem para quem precisa de receber o bem, nós vamos escutar todo mundo, não é só o Lula não", afirmou.