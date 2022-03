Kalil: 'Posso dizer sem medo: fizemos o que devíamos fazer'

Kalil vai se candidatar ao governo de Minas (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) Em discurso na manhã desta sexta-feira (25/3), o prefeito Alexandre Kalil se despediu oficialmente do cargo máximo do Executivo Municipal . Ele deve ser candidato ao governo de Minas em outubro.









Ele falou brevemente sobre seu futuro: “Se digo até breve a Belo Horizonte, me dirijo ao meu estado: me aguardem".

No momento em que entrou na salão nobre da prefeitura, Kalil foi recepcionado com um "parabéns". Ele completa 63 anos nesta sexta-feira, mesmo dia do aniversário de 114 anos do Clube Atlético Mineiro, que presidiu entre 2008 e 2014.