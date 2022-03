A discrição, entre outras características que o levaram a ser considerado por Alexandre Kalil o seu “baluarte” nos primeiros anos do primeiro mandato, Fuad alia o perfil técnico às habilidades políticas, desenvolvidas em 50 anos de vida pública nos bastidores do poder.



Bacharel em Ciências Econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub), pós-graduado em Programação Econômica e Execução Orçamentária, Fuad ingressou no serviço público como funcionário de carreira do Banco Central do Brasil.



Trabalhou no Tesouro Nacional, foi secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi diretor do Banco do Brasil e presidente da BrasilPrev; consultor do Fundo Monetário Internacional para o governo de Cabo Verde.



Então filiado ao PSDB, em Minas, foi secretário de estado da Fazenda (2003-2007), no primeiro mandato de Aécio Neves; depois foi secretário de Transportes e Obras Públicas (2007-2010) durante o governo de Antonio Anastasia.





Ser prefeito de Belo Horizonte, é, de longe, o mais importante cargo que Fuad ocupa - tanto da perspectiva da visibilidade quanto do peso político - , sem que jamais tenha encabeçado uma disputa eleitoral.



Com o novo prefeito, é esperada uma reforma administrativa já que, além de Alexandre Kalil, deixarão a prefeitura o secretário de Saúde, Jackson Machado, a secretária de Políticas Urbanas, Maria Caldas, a de Assuntos Institucionais e Comunicação, Adriana Branco, e o procurador-geral Castelar Guimarães. Também Paulo Lamac (Rede), que foi vice de Kalil no primeiro mandato, deixará o cargo de assessor na Secretaria do Meio Ambiente, para concorrer à Câmara dos Deputados.





O atual secretário de Obras, Josué Valadão, - que por oito anos foi secretário do ex-prefeito Marcio Lacerda - vai para a secretaria de Governo com o desafio de pacificar a relação com a Câmara Municipal.



O próprio Fuad Noman tem experiência nesse relacionamento pragmático entre Executivo e Legislativo. Quando assumiu a presidência municipal do PSD, Fuad chamou para si as tratativas em torno da reeleição de Kalil, inclusive a formação da chapa de candidatos a vereador da legenda.



O PSD, que em 2016 conquistou apenas duas cadeiras, foi inflado ao longo do primeiro mandato de Kalil alcançado bancada de 13 vereadores. A legenda conquistou seis cadeiras, é a maior bancada legislativa, mas insuficiente para garantir maioria ao Executivo, bombardeado pela ação política do deputado federal Marcelo Aro (PP), provável vice na chapa de Romeu Zema.





O septuagenário Fuad Noman, casado com Monica Drummond, pai de dois filhos, é dado a recomeços: há cinco anos desengavetou a ambição literária e lançou “O Amargo e o Doce” (Editora Quixote), ao qual se seguiu “Cobiça”, (Editora Ramalhete), dois anos depois.



Ambos construídos pelo olhar para a “política como ela é” – sobretudo naqueles grotões apelidados de “burgos podres” por Tancredo Neves - , em que até o final do século 20 ainda imprimiam à lógica eleitoral elementos fundantes do coronelismo.



De tanto rodar pelo interior mineiro para acompanhar campanhas majoritárias, Fuad acumulou histórias para reconstruir em seus romances o contexto político e cultural em que transitam as personagens ficcionais.



No campo dos costumes, os dois livros de Fuad abordam temas abominados nas alcovas mentais do pensamento conservador: a violência praticada contra a mulher pelo patriarcado mineiro e a orientação sexual de homens e mulheres, numa sociedade em que a tradicional família mineira, encobria o homossexualismo sob o manto sagrado de arranjos forçados em casamentos heterossexuais.





Fuad Noman não foi para Kalil o tradicional vice, cujo relacionamento evolui ao longo do mandato para o desconforto ou o confronto aberto, Newton Cardoso foi para Itamar Franco ; Roberto Carvalho para Marcio Lacerda; Michel Temer para Dilma Rousseff.



Se deixou o mandato, como previra, para concorrer ao governo de Minas, é porque Kalil vê em Fuad muito mais do que um aliado que também torce para o Clube Atlético Mineiro, também de ascendência síria, - a família de Fuad é originária da cidade de Homs. Kalil conta com Fuad para consolidar um projeto político.