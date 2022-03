Kalil provoca Zema e Bolsonaro: 'Presidente não me manda tirar máscara'

Kalil se lançou oficialmente pré-candidato ao governo do estado (foto: Leandro Couri/EM/D.A Pres)





“A legislação brasileira me obriga a sair da prefeitura de Belo Horizonte. Sou pré-candidato ao governo de Minas Gerais”, afirmou Kalil. “Quero dizer para o povo de Belo Horizonte o seguinte: muito obrigado, gente! Foi bacana pra 'burro', ser prefeito, cinco anos e 84 dias desta cidade que eu nasci. A gente não se despede. Mas eu volto, porque ninguém abandona o que ama”, completou.

Kalil assume pela primeira vez em vídeo que é pré-candidato ao governo de Minas pic.twitter.com/4Y9JW1tgaa %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 25, 2022

Kalil também criticou Bolsonaro pela falta de interesse com o Estado: “Presidente da República não me manda tirar máscaras. Tem que trazer investimento para este estado. Esse governo flácido, que abandonou as estradas, saúde, tudo. Isso acabou”.





“Belo Horizonte, até logo. Minas Gerais, estou chegando com todo meu coração”, afirmou Kalil. “Minas Gerais não é um estado de palavra fluida e frouxa. É um lugar de gente corajosa, orgulhosa. Não podemos confundir submissão com humildade. Somos, por essência, gente humilde, mas não lambe botas”.





“Vou pular aquela montanha, mais aquela montanha, mais outra montanha. Vou contar para Minas Gerais inteiro nossa história de amor, como se governa com Deus e com o coração. Vou contar para todo mundo o que é transformar uma cidade numa cidade humana, cooperativa, com empatia. Vamos mostrar para todas as cidades o que nós fizemos. Sem promessa e sem mentiras”, disse o ex-prefeito da capital.





Por fim, disse que vai chegar ao governo como todo "bom mineiro": “Vou chegar devagar, como cheguei na minha cidade, mostrando que é possível governar com segurança, coragem e amor".

Após deixar a deixar a prefeitura de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) se pronunciou oficialmente como pré-candidato ao governo de Minas. Ele divulgou um vídeo nas redes sociais criticando o atual governador, Romeu Zema (Novo), e o presidente Jair Bolsonaro (PL).