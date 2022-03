Kalil sobre o novo prefeito de BH, Fuad Noman: 'Fiquemos tranquilos'

Fuad ocupou diversos cargos ao longo de quase cinquenta anos de vida pública (foto: Prefeitura de Belo Horizonte)







Ao deixar o cargo de prefeito de Belo Horizonte nesta sexta-feira (25/3), Alexandre Kalil (PSD) dedicou um tempo do seu discurso de despedida para apresentar o novo chefe do executivo municipal, Fuad Noman (PSD).





“Quanto ao futuro, fiquemos tranquilos. O prefeito Fuad foi eleito junto comigo, e no mesmo programa, numa mesma filosofia”, declarou Kalil.





O pré-candidato ao governo de Minas Gerais também ressaltou que o colega de gestão esteve presente durante todo o período.





“Não pense que ele entrou agora. Fuad esteve ao meu lado nesses cinco anos e 84 dias tentando, como eu, desesperadamente melhorar a vida de todos belo-horizontinos”, disse.

Quem é Fuad Noman

Fuad alia o perfil técnico às habilidades políticas, desenvolvidas em 50 anos de vida pública nos bastidores do poder.





Ao longo desse período, ele trabalhou no Tesouro Nacional, foi secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi diretor do Banco do Brasil e presidente da BrasilPrev; consultor do Fundo Monetário Internacional para o governo de Cabo Verde.





Fuad também foi secretário de estado da Fazenda (2003-2007), no primeiro mandato de Aécio Neves; depois foi secretário de Transportes e Obras Públicas (2007-2010) durante o governo de Antonio Anastasia.