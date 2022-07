BH: Fuad empossa novos secretários municipais e procurador-geral

Fabíola Moulin e Cláudio Beato estavam à frente das duas secretarias desde a gestão de Alexandre Kalil (PSD), que deixou o cargo em março (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

Primeiras alterações

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, empossou nesta segunda-feira (4/7) a secretária de Cultura, Eliane Parreiras, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Adriano Faria.Além deles, também tomaram posse o procurador-geral, Hércules Guerra, e a presidente da Fundação de Cultura, Luciana Rocha Féres.Fabíola Moulin e Cláudio Beato estavam à frente das duas secretarias desde a gestão de Alexandre Kalil (PSD), que deixou o cargo em março. Beato foi remanejado para o gabinete do prefeito Fuad como consultor técnico especializado.As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Município na semana passada.Questionada sobre o motivo das exonerações, a PBH não se manifestou. Quando assumiu, Noman fez sete mudanças no secretariado , adicionando novos nomes e remanejando outros nas pastas de Saúde, Fazenda, Obras e Infraestrutura, Política Urbana, Assuntos Institucionais e Comunicação, Governo e Esportes.