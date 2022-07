Pesquisa Datafolha em Minas: Zema tem 48%; Kalil, 21%

Zema deve enfrentar Kalil no segundo turno das eleições de 2022 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press - Alexandre Guzanshe/EM/D.A press)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), pré-candidato à reeleição, lidera as intenções de voto no estado, com 48%. É o que aponta a nova pesquisa, divulgada nesta sexta-feira (1º/7).