Datafolha em SP: Haddad lidera, com 34%; Rodrigo Garcia e Tarcísio empatam

Fernando Haddad, Márcio França, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia disputam governo de São Paulo (foto: Redes Sociais/Reprodução) O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) lidera as intenções de voto ao governo de São Paulo, com 34%, seguido pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB) e o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ambos com 13%. É o que aponta nova pesquisa do Instituto Datafolha nos estados, divulgada, nesta quinta-feira (30/6).





Pré-candidato ao governo estadual de São Paulo, França declarou na segunda-feira (27/6) que sua pré-candidatura está mantida, apesar de pressão de parte do PT para que desista em favor de Fernando Haddad. Se França desistir da disputa, ele deve concorrer a uma vaga ao Senado pelo estado.



Com isso, a virtual saída do ex-governador Márcio França (PSB) da disputa pelo doverno de São Paulo afunilou a corrida.









Pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno (Sem Márcio França)



Gabriel Colombo (PCB): 3%

Felicio Ramuth (PSD): 2%

Altino Junior (PSTU): 2%

Vinicius Poit (Novo): 2%

Abraham Weintraub (Brasil 35): 1%

Elvis Cezar (PDT): 1% Brancos e nulos somam 20% e os indecisos, 9%.



Pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno (Com Márcio França) Fernando Haddad (PT): 28%

Márcio França (PSB): 16%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 12%

Rodrigo Garcia (PSDB): 10%

Felicio Ramuth (PSD): 2%

Gabriel Colombo (PCB):2%

Vinicius Poit (Novo): 1%

Abraham Weintraub (Brasil 35): 1%

Altino Junior (PSTU): 1%

Elvis Cezar (PDT): 1%

Brancos e nulos somam 16% e os indecisos, 9%.

Foram apresentados ainda como pré-candidatos ao governo de São Paulo: Abraham Weintraub (PMB); Elvis Cezar (PDT); Felício Ramuth (PSD); Fernando Haddad (PT); Gabriel Colombo (PCB); Márcio França (PSB); Rodrigo Garcia (PSDB); Tarcísio de Freitas (Republicanos); e Vinicius Poit (Novo).