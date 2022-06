Em Plenário, Jorge Kajuru declara voto em Simone Tebet

Kajuru declara voto em Simone Tebet (foto: Roque de Sá/Agência Senado) O senador Jorge Kajuru (Podemos) declarou, nesta quarta-feira (30/6), em Plenário, o voto na pré-candidata à presidência Simone Tebet (MDB), depois que a senadora discursou sobre a PEC Kamikaze (PEC 1/2022).





Ao falar em Plenário, Tebet desabafou sobre a fome no Brasil e lamentou que a PEC esteja sendo usada com rumo eleitoreiro. "Quem tem fome tem pressa", disse a senadora.





A pré-candidata relembrou os relatos de mães que dizem todos os dias que estão com fome. "O problema não está na PEC. Está no conjunto da obra", afirmou a senadora. "Precisamos fazer uma PEC direito. Podemos dar um alento para as famílias brasileiras", disse.





"Não é possível um Brasil que alimenta milhões de pessoas no planeta deixar mães dormirem com fome todos os dias", concluiu.





Em seguida, Kajuru pediu a fala e declarou voto à senadora. Ele ainda brincou que ela deveria indicar o senador Jean Paul Prates (PT-RN), presidente da Petrobras.





"Declaro aqui meu voto a senhora. Ganhou meu voto em 2022. E deveria indicar o Jean como presidente da Petrobras", brincou.