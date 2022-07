PSB oficializa nesta segunda-feira apoio à pré-candidatura de Kalil

Coalização em torno de Alexandre Kalil é formada por PSD, PT, PV, PCdoB e, agora, pelo PSB (foto: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A.PRESS)





O PSB vai ratificar, hoje, o apoio ao pré-candidato do PSD ao governo de Minas, Alexandre Kalil. A aliança será selada pela manhã, em evento na sede do diretório do partido no estado, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, é aguardado no encontro para dar a "bênção" formal à união ao PSD. Na semana passada, a legenda retirou a pré-candidatura de Saraiva Felipe e anunciou a intenção de compor a coalizão de Kalil. Além dos socialistas, o ex-prefeito de Belo Horizonte já acertou acordo com o PT de Luiz Inácio Lula da Silva e os apoios de PCdoB e PV. As duas legendas formam uma federação com os petistas.





Luciano Bivar, presidente nacional do União Brasil, tem simpatia por uma coligação com o pessedista. As duas legendas chegaram a alinhar um acordo, mas o diretório estadual do União tem reafirmado autonomia para decidir os próprios rumos e mantém diálogo com os pré-candidatos Romeu Zema (Novo) e Marcus Pestana (PSDB).





Apesar da pré-candidatura de Saraiva, o apoio do PSB a Kalil era tido como iminente. No meio do mês passado, Geraldo Alckmin, indicado pelos socialistas para ser o vice-candidato na chapa presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já havia feito elogios públicos ao pessedista





Será, se Deus quiser, um grande governador de Minas Gerais. De mãos dadas, Lula e Kalil. A melhor parceria que nós teremos para Minas poder avançar ainda mais, e com os olhos bem abertos", disse ele durante evento em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.





No fim de março, durante os dias finais da janela partidária, Kalil foi convidado a trocar o PSD pelo PSB. As tratativas, contudo, não prosperaram. Antes mesmo de ter uma pré-candidatura própria, o partido já ensaiava apoio ao ex-prefeito da capital mineira.





SARAIVA





O PSB oficializou a saída de Saraiva da disputa e o consequente apoio a Kalil na última terça-feira. O ex-ministro da Saúde, no entanto, só falou publicamente que vai seguir com o ex-prefeito três dias depois. Segundo Saraiva, o hiato ocorreu porque ele optou por travar diálogos internos no partido nesse ínterim. Na última sexta-feira, ao confirmar que estará com Kalil, o ex-ministro criticou o deputado federal Vilson da Fetagem, que preside o PSB em Minas Gerais.





“O presidente estadual do partido dialogou pouco desde o lançamento da minha pré-candidatura”, afirmou. Vilson, contudo, optou por não responder à queixa do correligionário. Fora da disputa pelo Executivo estadual, o ex-emedebista Saraiva avalia disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados.