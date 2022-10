Vamos falar sobre o Novo? Futuro de Zema passa longe do partido; que pena

Apoio, sim, "pero no mucho" (foto: Reprodução/Instagram Romeu Zema) Detesto rótulos de quaisquer espécies, principalmente políticos. Não sou de centro, direita ou de esquerda. Sou o Ricardo e pronto! Penso o que penso, não porque algum partido ou político pensam, mas porque criei, ao longo da minha existência, convicções. Meu caráter foi moldado pela vida, e não serão posições e comportamentos político-sociais, mais novos que minha filha de 16 anos, que irão alterar o rumo da minha prosa.





Como empresário, há décadas, e antes disso, representante de uma gigante multinacional alemã, aprendi, desde cedo (meu primeiro emprego foi em banco), que a iniciativa privada é pai, mãe, avô e avó, senão bisavô e bisavó, do progresso social e econômico de uma sociedade.





Ao mesmo tempo, por causa da minha ligação com causas sociais (mérito da generosidade da minha mãe, que me ensinou a importância da caridade), sempre reconheci a importância do Estado nessa equação . Sou dos que pensam que Estado não tem de ter tamanho (grande ou pequeno); tem de ter função e produtividade, simples assim.









Em 2018, torci muito por João Amoêdo, e votei no atual governador de Minas, que acaba de ser reeleito, novamente com meu voto, Romeu Zema. “Ah, Ricardo, então você é Novo Futebol Clube”? Uma ova! Sou Clube Atlético Mineiro , aí sim, incondicionalmente, uma vez até morrer.





Lamento muito a desintegração do partido. A ruidosa saída de Amoêdo culminou, a meu ver, na indicação de Luiz Felipe D’Ávila como candidato à Presidência . Bem, a despeito da capacidade técnica (excepcional) e experiência profissional (melhor ainda) do moço, sua capacidade de comunicação, carisma e conexão com o povo conseguem ser ainda menores que a do Chuchu, e quem conhece a trajetória de ambos - Felipe e Alckmin - compreende o porquê da comparação. A foto abaixo ilustra perfeitamente meu ponto de vista a respeito do candidato que teve 0.50% dos votos válidos nesta eleição.





Cadê o eleitor do Novo? Na Noruega, ué (foto: Reprodução/Redes Sociais) A tragédia eleitoral do Novo, submergida das urnas domingo passado, só não foi maior por conta da reeleição de Romeu Zema. O partido fez, em todo o País, três deputados federais e cinco estaduais, e só! Não é segredo para ninguém as aspirações do nosso Chico Bento. E é natural e legítimo que seja assim. Vamos lembrar que este moço não é apenas um “Puta” (o P maiúsculo é de propósito) empresário de sucesso (conseguido sem benesses do setor público, ao contrário, a despeito do setor público), mas governador do terceiro maior estado (PIB) e segundo maior colégio eleitoral da Federação , e teve retumbante sucesso eleitoral na segunda maior região metropolitana do País.





Dentre tais aspirações políticas, entre outras, a principal é ser Presidente da República. Ou ao menos tentar sê-lo, em 2026. Daí o título desta coluna. Como concorrer, em nível nacional, por uma legenda “morta-viva”, uma espécie de zumbi eleitoral (Putz! Como me dói dizer isso)? Como concorrer, repito, em nível nacional, sem financiamento de campanha, sem coligações partidárias amplas, sem palanques regionais, sem… sujar o sapatênis? O Novo, é bom lembrar, estará sem tempo de TV, inclusive participação em debates, por causa da Cláusula de Barreira. Como manter Zema no partido, ou melhor, como Zema se manter nele? Essa é uma questão que, cedo ou tarde, ambos terão de enfrentar e resolver.





Hoje, muitos especulam, até de forma açodada e leviana, na minha opinião, principalmente porque mal começou o segundo turno, que Zema deveria se filiar ao PL. Daí, “eu com meu eu”, pergunto, gritando e quase me socando: PL?!?! De Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto? De Nikolas e Engler? De Dudu Bananinha? Se uma tragédia dessas ocorresse, ainda que entendendo o jogo político-eleitoral, eu, este mero palpiteiro que muito mal vos escreve, acordaria correndo - como naqueles sustos durante o sono, que nos fazem saltar na cama - do sonho de ver um mineiro limpo, competente e representante das minhas ideias e ideais presidente do Brasil.





Sim, 2026 está longe, mas uma candidatura nacional começa a ser construída no dia seguinte da eleição do novo presidente, ou seja, daqui a menos de 30 dias. O futuro de Zema será definido por ele mesmo, obviamente, e por aqueles que o cercam, mas parece estar cada vez mais distante do futuro do partido que hoje lhe abriga e que lhe abriu as portas da política.





Posso estar errado? Opa! Não só posso como torço para isso. Mas torço, mais ainda, pelo bem do País. Adoraria ver Zema presidente, e se não pelo Novo, que jamais seja ao lado de Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira e outros da espécie. “Do lado de quem, então, Ricardo, se para todo lado só tem isso aí”?. Bem, aí é com o Chico Bento; não é problema meu. A parte que me cabe é votar nele, desde que esteja em boa companhia.