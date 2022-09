Do lixão à lata de lixo: na ONU, Bolsonaro 'progride' e fala menos besteira

Bolsonaro na ONU: menos mentiras e menos besteiras que em 2021 (foto: Reprodução/TV Brasil) Vou iniciar essa coluna com uma frase bastante vulgar: “o que é um pum para quem já está todo sujo de cocô?”. Sim, eu sei que a frase é bem pior, mas estou em um momento de evolução espiritual . Estou tentando ser mais contido, mais polido. Se até amanhã eu não conseguir nenhum progresso, volto ao modo original.





Bem, no caso de Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, a sujeira é tanta, que fica difícil reparar quando ela aumenta. Por outro lado, quando ele solta um punzinho menor, a gente logo repara, afinal, a “obra” fica menos mal cheirosa. E foi isso que ocorreu nesta terça-feira (20/9) na ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York





No discurso de abertura do encontro anual, tradicionalmente realizado pelo Brasil, o amigão do Queiroz até que não foi de todo mal. Foi bem? Sem chance! Isso seria exigir demais de quem não tem para dar. Mas, comparando com a catástrofe do ano passado , ficou parecendo que foi, digamos, bom. Será? Vejamos…









Sim, o devoto da cloroquina mentiu bastante, como de costume, mas, sendo justo, mentiu menos do que o normal. Por exemplo: Bolsonaro retratou o Brasil como uma ilha de prosperidade em meio ao oceano de desgraça que se tornou o mundo (pandemia, guerra, recessão, inflação). Se assim fosse, não teríamos 33 milhões de famintos.





Falou sobre deflação, mas não se lembrou dos juros reais recordes e dos cortes no orçamento para as áreas sociais. Falou de concessões, mas não se lembrou das privatizações (que não fez). Falou de crescimento sustentável e inclusivo, mas se esqueceu de que ele próprio é o maior disseminador de exclusão social do País





Louvou o combate ao coronavírus como se não presidisse o país que, tendo cerca de 3% da população mundial, matou 13% de todas as vítimas fatais de Covid do mundo . E até teve a pachorra de enaltecer o setor de tecnologia e informação, como se não fosse o responsável pelo maior corte de orçamento da área dos últimos anos.





Acabou? Não. Falou do recorde de arrecadação fiscal como se o resultado não se desse pela inflação acima de 10%, durante 13 meses, e não pelo crescimento da economia. E pasmem! Falou que seu governo cuida das mulheres. Sério? A jornalista Vera Magalhães que o diga . E citou a esposa - a dos Micheques - como exemplo de trabalho social.





No encerramento do comício, na maior cara de pau, disse para o mundo que “ milhões de pessoas saíram às ruas no 7 de setembro” . Sim, milhões! Para o desespero e indignação dos líderes políticos presentes à cerimônia, Bolsonaro desprezou todos os protocolos e “alugou o ouvido” das autoridades com o que elas não tinham o menor interesse de ouvir.