Tiros na PF: Roberto Jefferson deu início à luta armada bolsonarista

Capitão e soldado pela luta armada no País (foto: Reprodução/Redes Sociais) Era questão de tempo! O proselitismo armamentista, impulsionado pela frouxidão das leis imposta por Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, com o objetivo de armar indiscriminadamente os fanáticos bolsonaristas, camuflados sob a sigla CAC (Caçadores, Atiradores e Colecionadores), aliado ao discurso diuturno de violência e intolerância política, religiosa, étnica e de gênero, gritada pelos quatro cantos do País pelo próprio presidente e sua seita, finalmente viu inaugurada a luta armada contra o Estado Democrático de Direito.





Crimes contra a vida de opositores políticos, mulheres e homossexuais, por parte dos bolsonaristas, já temos aos montes nestes últimos anos. Após o início da campanha, três mortes e dois espancamentos ocorreram, sem contar as agressões físicas de menor gravidade, inclusive a padres nas igrejas e a políticas (Marina Silva) e jornalistas (Vera Magalhães) em ambientes privados (hotel e estúdio de TV). Aliás, nunca é tarde relembrar o assassinato de um petista, dentro de um salão de festas, no próprio aniversário.









O número de armas em circulação nas mãos dos tais CACs aumentou de 300 mil unidades para mais de 1.1 milhão em menos de quatro anos. O número de munição é desconhecido, mas são centenas de milhões de projéteis de todos os calibres, pois o Exército não mais rastreia ou fiscaliza a compra. Aliás, as Forças Armadas admitiram que não possuem, pasmem!, 12 homens, por 180 dias, necessários para tal levantamento. Eis o que está em curso pelo devoto da cloroquina, Jair Messias Bolsonaro , em nome de Jesus!





Sim, este senhor está armando sua seita de fanáticos de forma incontestável. Além disso, sua influência nas Polícias Civil e Militar por todo o Brasil é enorme. Sem contar o histórico e comprovado relacionamento com as milícias do Rio de Janeiro. Não é exagero falar em exército bolsonarista, portanto. E não duvido de alguns milhares de soldados das Forças Armadas, dispostos a guerrear pelo “mito” contra os “comunistas”. A situação é verdadeiramente grave e preocupante, e Roberto Jefferson, talvez, tenha dado o “salve”.