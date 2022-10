Se perder, Bolsonaro deveria passar a faixa a Lula? Na minha opinião, não

Dois lados da mesma moeda (foto: Fotomontagem/Reprodução/Redes Sociais) Se há algo que não combina com Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, é a democracia. Por quê? Bem, ele defende a ditadura militar; idolatra um torturador; não reconhece os direitos dos homossexuais; acredita que negros são comparáveis a gado de corte; chama os nordestinos, que votaram no PT, de analfabetos; pregava - até o acordo do orçamento secreto - o fechamento do Congresso; incentivava a agressão física de ministros do Supremo; ataca a imprensa e os institutos de pesquisas ; não reconhece o sistema de votação e a Justiça Eleitoral… Já deu ou querem que eu continue?





Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, declarou que: “o destino de Bolsonaro está traçado e ele terá de me entregar a faixa”. Bom, dia 30 que vem descobriremos se o chefão petista está, ou não, certo, mas pergunto: por que diabos o amigão do Queiroz teria de passar a faixa? Ora, conforme amplamente e irrefutavelmente demonstrado acima, Bolsonaro não só não tem como não deveria passar coisa nenhuma. No lugar do “mito”, no máximo, eu mandaria um aspone qualquer, ou um bate-pau bem barra pesada, tipo o ex-presidiário Daniel Silveira, representá-lo na cerimônia de posse, dia 1º de janeiro de 2023.