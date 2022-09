Bate-paus do PSOL espancam adolescente, e Boulos chama vítima de fascista

Um rapaz de 15 anos apenas - acho incrível o interesse político dessa garotada -, membro do Movimento Brasil Livre (MBL) se aproximou do então candidato a deputado federal e lhe fez uma pergunta simples, sem o menor esboço de agressão ou violência: “Fala, Boulos, você que defende democracia, por que defende ditaduras como Cuba?”.

Boulos sempre foi um covarde que usa as pessoas para fazerem o trabalho sujo que o filhinho de papai nunca teve coragem. Até porque, se der cana, quem vai para o xadrez são seus idiotas úteis, a soldo ou não, enquanto o líder da manada segue para sua casa quentinha , confortável e segura. Cretino manipulador de uma figa esse sujeito, credo!

Costumo dizer que o barbudo do MTST, agora PSOL, que, aliás, dá no mesmo, é ainda mais perigoso que seu guru e chefe, o meliante de São Bernardo, Lula da Silva , pois mais jovem, mais inteligente, mais articulado e muito, mas muito mais violento. Um dia, todos morreremos, e o chefão petista já é de idade. Percebem o que digo?

Não satisfeito em assistir a seus capangas detonarem o menino, o invasor e depredador de propriedades privadas (menos as de seus amigos, familiares e sócios de ideologia) ainda resistiu à prisão, dizendo que os policiais eram “bolsonaristas”. Que maravilha, hein, seu Boulos? Imagino o que fará dentro do Congresso , com imunidade parlamentar.