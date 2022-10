Desabafo: Xô, eleições! Belo Horizonte precisa voltar a respirar em paz

Cinco já foram. Não vejo a hora de os dois últimos se mandarem também (foto: Reprodução) Uma amiga muito querida, esposa de um amigo mais querido ainda, me relatou o “climão” em um almoço entre colegas quando uma das convidadas chegou, e antes mesmo de dizer “boa tarde”, disparou: “gente, vocês acreditam que a fulana de tal vai votar no Lula?”, sendo imediatamente rebatida: “e daí?, eu também vou”. Pronto. Foi para o brejo o encontro festivo da mulherada, que só queria tomar umas e fofocar sobre amenidades.





Meu meio social é 99% antipetista (me incluo aí), sendo 90% bolsonarista (me excluo aí). Ou seja, atualmente, ou melhor, já há algum tempo, vivo no limbo, hehe. Anos atrás, durante a cleptocracia do lulopetismo , eu era o “ídolo da galera”. Logo após a eleição do devoto da cloroquina, quando imediatamente percebi a estupidez do meu “voto-vômito”, perdi tal condição e me tornei, como é mesmo?, comunista, e daí para fora.





No Mineirão, a treta não é mais Cuca x Turco, mas Lula x Bolsonaro. Atleticanos que deveriam estar abraçados, gritando “Galo”, estão de cara feia um para o outro. Como no almoço acima, não há mais clima (ameno) para nada que não seja eleição. Ontem, no Santuário de Aparecida, antigo local de todos, para todos, uma horda bolsonarista “exorcizou” os hereges que não idolatrassem - não Nossa Senhora! -, mas o “mito”.









Jantando com minha filha e uma amiga dela, ao lado de minha esposa, o garçom me reconheceu e falou sobre o segundo turno. Disse que não gosta do Bolsonaro, mas acha o Lula pior. Perguntou minha opinião e o convidei para o “Churrasco dos Nem-Nem” (lhe disse que não votei nem votarei em um ou em outro). A colega da minha filha emendou: “votei no Lula, minha mãe, na Tebet, e meu pai, no Bolsonaro”.





Na hora de trazer a conta, o rapaz disse: “gostei muito de vocês, vou pensar sobre isso, cada um tem uma opinião, mas todo mundo se respeita, lá em casa não está dando pra falar sobre política, o jantar já teria terminado”. Foi mais ou menos o que a Maria, convidada do Eduardo Costa, no Rádio Vivo, da Itatiaia , nos falou sobre a Igreja que frequentava. Ou seja: não importam idade, local ou classe social; todos estão de saco cheio!





Aliás, todos não. Lula e Bolsonaro, Nikolas e Boulos, Gleisi e Zambelli, enfim, todos estes “profissas” da política, que movimentam milhões de militantes nas redes sociais, que vivem de imagem e dinheiro públicos, não estão de saco cheio, ao contrário. Quanto mais nos odiarmos, mais felizes e bem-sucedidos estarão. Sem contar que, amanhã ou depois, poderão estar abraçados (Lula e Alckmin e Bolsonaro e Moro estão aí para provar).