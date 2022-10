Assustador: crianças bolsonaristas se comportam como psicopatas mirins

Por Ricardo Kertzman



(foto: Reprodução/Twitter) Dias atrás, em Belo Horizonte, em uma das escolas mais tradicionais e caras da cidade, alunos pré-adolescentes gritavam o lema integralista de 1930 , oriundo do fascismo italiano, adotado e ligeiramente modificado por Jair Bolsonaro, “Deus, Pátria e Família”, ao mesmo tempo em que “faziam arminha” com as mãos. Fico, aqui, imaginando os adultos tolerantes e plurais que não se tornarão por inteira culpa, sim, de seus pais.









Estes dias, um post chocante chamou a minha atenção. Uma adolescente da mesma idade que a minha filha (16 anos), divulgou um meme com os dizeres: “nem que isto custe a minha vida e que eu leve um tiro no peito ou na cabeça, este demônio chamado Lula não vestirá aquela faixa novamente”, e ainda: “a nossa bandeira jamais será vermelha, a não ser com nosso sangue”. Os pais, imagino, são bolsonaristas fanáticos.









Simplesmente aterrorizante (foto: Reprodução/Redes Sociais) Abaixo, o meme que citei acima.Nesta segunda-feira, veio a público um vídeo em que uma professora, em plena sala de aula, trajando camisa do Brasil, bolsonarista fanática também, ouvindo música semelhante a uma marcha militar, bateu continência e, em seguida, fez a saudação nazista, erguendo o braço direito com a mão espalmada. No vídeo não é possível ouvir se bradou “Heil Hitler” , tampouco li a respeito nas matérias replicadas por toda a imprensa brasileira.





Não sei exatamente se há uma relação de causa e efeito entre adolescentes e professores e/ou seus pais, mas exemplos, modelos, enfim, inspiram e tendem a ser repetidos por filhos, sobrinhos e netos. Semana passada, um grupo de crianças com idade entre 10 e 12 anos “estuprou” uma coleguinha de escola, de apenas 8 anos. Onde raios essas crianças ouviram, viram e aprenderam, para repetirem a barbárie, uma cena de estupro?