Elite da elite: estudantes de medicina e um repugnante caso de preconceito

Formandos pela Faculdade de Medicina de Campos: o bolsonarismo presente (foto: Reprodução/Facebook) Caramba! Parece mesmo que abriram-se todos os portões do inferno, ou infernos, vá saber, simultaneamente, libertando demônios que jamais poderiam dar as caras em nosso mundo, deixando seus horrores restritos à nossa imaginação e aos nossos piores pesadelos. Mas já, há três ou quatro dias, fatos lamentáveis não me permitem mudar o rumo da prosa e escrever sobre o que mais gosto, que é xingar os políticos que merecem





Mal chegamos à metade da semana e um novo caso de estupidez humana estapeia nossas fuças já tão surradas. Estudantes de medicina do Rio de Janeiro, durante um jogo de futebol de salão em um torneio entre faculdades, gritaram contra seus colegas, do Espírito Santo, refrões do tipo: “é, eu sou playboy, não tenho culpa se seu pai é motoboy”, ou ainda, “meu dinheiro não acaba”. Assistam ao vídeo abaixo, pois a sonorização dá a exata dimensão dessa verdadeira tragédia social que estamos experimentando como nação.





O pior é que não se trata de um fato isolado. Primeiro, foi a cena grotesca de pré-adolescentes de um colégio nobre de Belo Horizonte , gritando o lema do movimento integralista de 1930, oriundo do fascismo italiano de Mussolini, adaptado por Jair Bolsonaro, “Deus, Pátria e Família”, fazendo “arminha” com as mãos para, na sequência, espancar um colega que ousou, vejam vocês que crime hediondo, gritar “Lula lá” perto deles.





Depois, foi a vez dos estudantes de um outro colégio de meninos ricos, desta vez em Curitiba , tomarem indevidamente para si uma bandeira do PT e urinarem sobre ela, enquanto filmavam a cena fascistóide e espalhavam, em seguida, o vídeo por suas redes sociais, para deleite dos, como é mesmo?, cidadãos de bem.





Quase simultaneamente, uma professora, também no Paraná, em plena sala de aula, vestida com a camisa do Brasil, ouvindo aparentemente uma marchinha militar, bateu continência para, logo após, de forma estupidamente abjeta, fazer a saudação nazista (com os braços esticados e a mão espalmada) aos seus alunos. Em todos estes casos, notem, o bolsonarismo extremo esteve presente.





Em seguida, foi a vez da ex-ministra do governo Bolsonaro, eleita senadora, Damares Alves, proferir palavras dramáticas sob supostos - até o momento não provados - casos de estupro infantil, onde recém-nascidos foram violentados , e crianças traficadas para o Haiti, a partir do Pará, tiveram, segundo esta senhora, os dentes arrancados, para facilitar o sexo oral, e a alimentação adaptada (pastosa), para facilitar o sexo anal, até que o salvador, Messias Bolsonaro, com sua “compreensão espiritual inacreditável”, terminou com a carnificina pedófila.