Eleições: esperança no novo Congresso? Esqueça! O Brasil é muito mequetrefe

Por Ricardo Kertzman

A casa da multiplicação dos pães de alguns (foto: Reprodução) Repare bem, diria Ciro Gomes, o coroné cabra da peste e eterno coadjuvante nas eleições presidenciais; repare bem: um em cada cinco deputados federais duplicou o patrimônio nos últimos quatro anos. Sete em cada dez enriqueceram neste período. Será que fundão eleitoral, orçamento secreto , rachadinhas e rachadões ajudaram? É só uma pergunta.





Em levantamento realizado pelo Portal G1, da Globo, levando-se em conta as declarações dos candidatos ao TSE em 2018 e 2022, foi constatada ampla evolução patrimonial dos parlamentares enquanto a população brasileira ficou mais pobre. Houve congressista que enriqueceu 40 milhões de reais no período, e sem ganhar na megasena acumulada.





Enquanto o rendimento médio do brasileiro recuou cerca de 10% no período, nossos representantes no Congresso Nacional passaram ao largo das crises. Não teve covid, recessão, guerra, Bolsonaro e Paulo Guedes que atrapalhassem o caminho da prosperidade. Fico aqui me perguntando: qual o segredo desses caras?









Percebam, caros leitores, que estamos falando do Poder Legislativo. O “banho de sangue” no Judiciário é ainda pior e mais indecoroso. Por lá, os salários são muito maiores, os benefícios ainda mais infames e a estabilidade é garantida até a aposentadoria. Brasília é uma super usina de produção de extrema desigualdade social em série.





A cada quatro anos renovam-se as esperanças (não as minhas, pois já as perdi faz décadas) e lá vão os eleitores otários em busca de novos picaretas. Todos? Não, claro. Apenas 99.9999%. E sabem o que isso significa? Nada! Porque seus votos não valem, ou melhor, valem muito, mas para eleger quem você jamais pensou em votar





Dos 513 deputados do novo exercício parlamentar, a partir de primeiro de janeiro de 2023, apenas 28 foram eleitos diretamente. Sim. Apenas 28 tiveram votos suficientes para representar, ao menos nas promessas, o povo. O resto foi eleito na carona do famigerado quociente eleitoral , que faz a alegria dos caciques partidários.