SIGA NO

430

Prazo para declaração do Imposto de Renda termina hoje Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil



O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2023 acaba hoje, dia 31 de maio. Quem teve o carro roubado, furtado, ou perda total, precisa dar "baixa" na declaração de imposto. Para isso, o contribuinte deve ficar atento à seção "Bens e Direitos", onde o item deve ser incluído.









Como "dar baixa" em veículo roubado?





Em "Bens e Direitos", preencha os campos conforme a orientação abaixo:





Discriminação : nesse campo o contribuinte deve informar os dados do veículo (marca, modelo, placa), o furto (data, incluindo o número do boletim de ocorrência), e, se for o caso, o valor da indenização recebida da seguradora;





: nesse campo o contribuinte deve informar os dados do veículo (marca, modelo, placa), o furto (data, incluindo o número do boletim de ocorrência), e, se for o caso, o valor da indenização recebida da seguradora; Valores: O campo "situação em 31/12/2022" deve ficar em branco;

Caso a indenização da seguradora seja maior que o valor declarado do veículo, essa diferença deve ser informada na ficha "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis", no tipo de rendimento "03 - Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado...".

Veículo furtado deve ter o valor zerado; se houver indenização de seguradora, informação deve constar no campo %u201CDiscriminação%u201D Reprodução





Se indenização do seguro for maior que o valor do veículo furtado, valor recebido pela seguradora deve constar na ficha %u201CRendimentos Isentos e Não Tributáveis%u201D Reprodução





Se o contribuinte tiver comprado um novo, é importante declará-lo junto com os outros bens.