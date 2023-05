430

Prazo para declaração do Imposto de Renda termina hoje Minervino Júnior/CB O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2023 acaba hoje, dia 31 de maio. Aquele que possui carro, motocicleta ou outro veículo motorizado, deve prestar atenção na seção "Bens e Direitos", onde esse item deve ser incluído. Mas como preencher o formulário corretamente? Quem tem direito à restituição do IRPF? Para que serve a declaração? A Zapay, fintech de tecnologia e pagamentos de débitos veiculares, aponta as principais informações para não errar na hora de declarar os automóveis.









Se a compra de um veículo foi realizada neste ano, é preciso incluí-la na seção "Bens e Direitos". Para isso, basta selecionar "veículo automotor terrestre" e preencher os campos com informações sobre a marca, modelo, ano de fabricação, placa, preço pago pelo veículo e CPF ou CNPJ da pessoa ou empresa que o vendeu. Se o contribuinte decidir manter o veículo declarado em 2022, basta importar a declaração anterior e manter as informações previamente registradas.

Para aqueles que estão financiando o veículo, é necessário detalhar os pagamentos feitos em 2022 em "Discriminação" e adicioná-los ao valor declarado em 2023. Caso tenha vendido o veículo em 2022, basta preencher o campo "Discriminação" com o nome e CPF ou CNPJ da pessoa que comprou o carro, a data da venda e o valor recebido.





Nos mínimos detalhes

Para evitar erros ao preencher o formulário, é preciso lembrar que o valor a ser declarado do veículo é sempre o valor da compra e não deve ser atualizado com o passar do tempo. Além do mais, é importante estar ciente de que despesas relacionadas ao carro como IPVA, seguro e quaisquer reparos subsequentes, devem ser declaradas separadamente e podem resultar em deduções na declaração do imposto de renda.





A declaração do IR tem como objetivo informar ao Estado os rendimentos, tributáveis ou não, recebidos pelo contribuinte durante um ano de referência. A documentação deve apontar também os bens adquiridos durante o período, imóveis e títulos, servindo como um meio de acompanhar a evolução do patrimônio dos cidadãos brasileiros. Além disso, parte dos impostos arrecadados com o IR são destinados ao desenvolvimento do país, assistindo áreas como saúde, educação, cultura, entre outros.