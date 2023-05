A entrega da declaração do Imposto de Renda vai até quarta-feira (31/5). A obrigação faz com que golpistas aproveitem a urgência e o desconhecimento de parcela da população para aplicar golpes. A Receita Federal informa que não envia e-mails ou mensagens de texto pedindo correção de erros por meio de links.

Os criminosos entram em contato, por e-mail, com as pessoas alegando que houve um erro nas informações na reclação do imposto e que é necessário corrigir o suposto erro. Se acessado pelo destinário, o link contido no e-mail abre um site malicioso, que pede as informações fiscais do contribuinte.