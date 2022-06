Vídeo: homem resgata gato na estrada e é surpreendido por mais 12 filhotes

A cena lembra uma versão fofa de Jurassic Park - o mundo perdido, mas com gatos no lugar de dinossauros, e tem ganhado a internet (foto: Instagram/ reprodução )

Um resgate surpreendente viralizou nas redes sociais. Um norte-americano que viajava pela Louisiana, nos Estados Unidos, viu um gatinho na estrada e resolveu adotá-lo. Ele não contava com outros 12 gatinhos "escondidos" só esperando uma "vítima". A cena lembra uma versão fofa de Jurassic Park - o mundo perdido, mas com gatos no lugar de dinossauros, e tem ganhado a internet.









Robert Brantley foi quem gravou a cena. "Ai meu Deus, eu não posso pegar vocês todos. Ai meu Deus, tem mais", diz ele após começarem a aparecer vários filhotes em sequência.









Pelas redes sociais, o norte-americano disse que diante da situação, ele levou todos os filhotes para casa. "Eu não conseguia deixá-los dentro do carro. Colocava um e outros dois saíam, então eu fechei a porta, a janela e coloquei todos dentro. Assim que cheguei em casa, soltei todos", disse.





Com a repercussão do vídeo, Robert tem recebido doações para ajudar a manter os gatinhos. "Obrigado a todos aqueles que se oferecem para ajudar. Trabalhando para que todos tenham um bom lar! Enquanto isso, as crianças estão adorando e nós estamos engordando", contou.