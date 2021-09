7 de setembro: chegou o grande dia de Bolsonaro, o arruaceiro institucional

Não que o amigão do Queiroz não sonhe e não deseje se tornar o Hugo Chávez do Brasil (foto: MAURO PIMENTEL / AFP) Criou-se uma expectativa absurdamente exagerada e fantasiosa em torno deste 7 de setembro. Bolsonaristas, petistas, imprensa, etc… Poucos são os que não viajaram - com força! - na maionese (vencida) do iminente golpe de Estado.





Não que o amigão do Queiroz não sonhe e não deseje se tornar o Hugo Chávez do Brasil (a quem já disse admirar, aliás); apenas lhe faltam as condições e os atributos necessários. Inclusive os de ordem minimamente intelectual.





1 MILHÃO NAS RUAS

Prevê-se muita gente nas ruas por todo o País, sobretudo em São Paulo e Brasília. Os mais exagerados falam em até 1 milhão de bolsominions, gritando ‘eu autorizo’ ao protoditador da zona oeste do Rio de Janeiro.





Mas, além da pregação golpista, qual será o recado ao Brasil e às instituições? O apoio às rachadinhas? O apoio ao desemprego e à inflação? O apoio à cloroquina? O apoio aos cheques de milicianos e às mansões milionárias?





Ainda que fossem 10 milhões de babacas a gritar ‘Fora, Globo’, ‘Intervenção militar’ e outras estultices do gênero (símio), o que de fato ocorreria? Meia dúzia de idiotas fascistas iriam prender e fuzilar os demais 200 milhões de brasileiros?

MAIS FÁCIL UMA VACA VOAR

Para que o devoto da cloroquina lograsse êxito em uma aventura criminosa desse tamanho - empregar funcionários fantasmas, praticar peculato, etc é fácil - precisaria, sobretudo, de massa encefálica. Sua e de outros ao seu redor.





Convenhamos: a capacidade de raciocínio lógico e de expressão verbal do maníaco do tratamento precoce conseguem fazer Dilma Rousseff, nossa eterna estoquista de vento, parecer uma Prêmio Nobel de Física Nuclear.





Quem - e como - se sujeitaria às ordens ilegais do pai do senador das rachadinhas e da mansão de 14 milhões de reais, comprada por apenas 6 milhões, além dos bois e vacas sedentos por um pastor a lhes chicotear o traseiro?

NÃO VAI TER GOLPE

O Brasil, em 8 de setembro, será exatamente igual ao de 7; ou o de 6. Será a mesma 'merda’ injusta, corrupta, impune, entupida de populistas vagabundos e adoradores abestados (certo, bolsoloides e luloides?).





Continuará com 15 milhões de desempregados; com a gasolina a 7 reais; com 600 mil mortos por Covid-19; com 40% da população em risco alimentar; e com o ‘mito’ sendo odiado por 60% da população.





E assistiremos à continuidade da arruaça do psicopata homicida; aos lobotomizados repetirem tudo que ‘o seu mestre mandar’; aos passadores de PANo dizer que havia 50 milhões nas ruas e blá blá blá. Mas golpe que é bom…

2022 SERÁ O APOGEU

Bolsonaro é apenas um desqualificado lunático que chegou ao poder por uma série de eventos catastróficos, coincidentes e concorrentes. E sua ascensão fez emergir o que há de pior na sociedade: grupelhos extremistas asquerosos.





Essa gente ordinária continuará tentando tocar fogo no País e, ao lado do idolatrado e iluminado mestre, nos levará ainda mais fundo no poço de desordem institucional e caos sócio-econômico em que nos encontramos atualmente.





Daí, em 2022, Jair Bolsonaro e sua horda de aloprados inúteis conseguirão eleger o meliante de São Bernardo, e poderão continuar com a pregação golpista da qual já não conseguem se livrar. Até porque, o que mais lhes resta?





Portanto, senhor delinquente da República, desfrute seu dia de Mussolini. Chafurde, junto aos seus, na lama do populismo fascista. Aproveite enquanto possui poder e liberdade, pois seus dias de marginalidade estão contados. E datados!