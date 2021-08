Desenhando para Bolsonaro a diferença entre crime e liberdade de expressão

Não, caro verdugo, falar em voto impresso não é crime nem nunca foi, e jamais alguém se atreveu a dizer isso. O crime é acusar - reconhecidamente sem provas! - ministros do TSE de fraude e afirmar que as urnas eletrônicas são inseguras e suspeitas, colocando o sistema eleitoral brasileiro sob suspeita, apenas porque a tia do Zap falou.