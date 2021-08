Em nova arruaça institucional, Bolsonaro atira devotos contra o Supremo

(foto: EVARISTO SA / AFP) Jair Bolsonaro, o delinquente em exercício presidencial, voltou a atacar o judiciário , notadamente o Supremo Tribunal Federal, e desafiou 'qualquer um dos 11 ministros a subir em um carro de som e falar com o povo'.









No Brasil, e em qualquer país democrático do mundo, juízes de direito não são amados; ainda bem! Quando muito, são admirados e respeitados, por mais ou menos gente, conforme suas atribuições e atuações.





POPULISMO VAGABUNDO





Mas o golpista Bolsonaro sabe disso. Aliás, também lhe faço um desafio: que saia às ruas em uma cidade grande, como São Paulo, por exemplo, sem sua claque ao redor. Saia, aleatoriamente, sem público escolhido nem local definido.





Ou melhor: desafio Bolsonaro a subir em um carro de som, defronte ao sindicato dos metalúrgicos do ABC. Que tal? Topa? Vá lá, valentão de araque! Vamos ver se é tão macho assim ou se sua popularidade é como você imagina. Se é que imagina.





Populistas vagabundos como o amigão do Queiroz são useiros e vezeiros na arte da empulhação retórica. Confundem e misturam 'alhos com bugalhos' propositalmente, pois conhecem o público que têm. Basta mostrar a cenoura que o jegue corre atrás.





URNA NÃO É TRIBUNAL

Lula da Silva, o meliante de São Bernardo - outro populista asqueroso! - insistia em ligar sua popularidade à sua pretensa inocência. Antes de ser condenado e preso, vivia dizendo que queria ser julgado pelo povo, nas urnas.





Ocorre que local de julgamento de bandido é o fórum mais próximo, e não uma zona eleitoral. Até porque, se assim fosse, não haveria tanto pilantra espalhado nas casas legislativas Brasil afora, seja nos municípios, estados ou Distrito Federal.





Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, ao desafiar os ministros a se portarem como políticos, apenas atira a isca correta para os peixes bocós: 'isso mesmo, vamos ver quem pode sair às ruas; se o nosso mito ou os ditadores do STF'.





MINISTROS FALAM NOS AUTOS

Seria essa a resposta adequada e correta ao pai do senador das rachadinhas e da mansão de 14 milhões de reais, comprada por apenas 6 milhões, ou seja, juiz não sobe em carro de som para discursar, porque só se manifesta no processo.





Porém, a velha máxima, infelizmente, se perdeu com o passar dos anos. Ministros com vocação para estrela de novela - Gilmar Mendes é o expoente máximo! -, após o início das transmissões das sessões plenárias se esqueceram do decoro.





Aliás, justiça seja feita, Joaquim Barbosa foi o precursor da onda. E Marco Aurélio Mello, recém aposentado, foi outro que passou a se comportar como fofoqueiro de botequim. Atualmente, além de Gilmar Mendes, temos o ministro Barroso.





OBJETIVO É ESTIMULAR O ÓDIO

Parte da nossa Justiça, por si só, já nos enche de ira e revolta. É cara, ou melhor, caríssima, lenta e, por vezes, injusta. Além de corrupta e leniente com o crime. E alguns ministros, com decisões políticas e ideológicas, só pioram o quadro.





Ocorre que, se é ruim com ela, pior seria sem ela! É a Justiça que, ainda que a duras penas, regula, amparada nas leis, o ímpeto selvagem de gente como Jair Bolsonaro e seus fanáticos. Por isso essa turma imunda investe, furiosa, contra.





O devoto da cloroquina, então, é o campeão de ataques. Mas não só ele, haja vista o deputado troglodita (Daniel sei lá do que), o decrépito mensaleiro, Roberto Jefferson, e os bolsokids. São os mais proeminentes e notórios líderes do ódio à Justiça.





FINALIZANDO

E que não me venham com o papinho furado de que o alvo é só o STF, pois não é e nem nunca foi. É o Poder Judiciário como um todo! É o TSE, a CGU, o TCU, o MPF e quaisquer outros órgãos que atrapalhem os planos dos golpistas e corruptos.





Assim como não se trata de 'um problema com um ministro', no caso o Alexandre de Moraes, como declarou o maníaco do tratamento precoce dias atrás. Basta ver o que ele fala do ministro Barroso e o que falava do ex-ministro Celso de Mello.





Aliás, antes de abraçar e beijar Dias Toffoli, e de comer pizza com Gilmar Mendes, o psicopata homicida também descia a borduna nos dois, acusando-os de agentes do petismo contra a Lava Jato - e não deixava de ter uma certa razão, hehe.





Bolsonaro é um ditador nato. E como todo maldito ditador não aceita outros Poderes independentes; ou os aparelha, ou os corrompe ou simplesmente os fecha, se reunir condições, é claro. Por isso, não esperem que ele cesse os ataques. Ao contrário. Irá esticar cada vez mais a corda, torcendo para que estoure logo. Se possível, antes da eleição que irá perder em 2022 - o seu caminho mais rápido para a cadeia.