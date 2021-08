Para fugir de pandemia, inflação e desemprego, Bolsonaro cria factóide

O famoso momento: Bolsonaro embola-se todo para colocar máscara contra COVID-19 (foto: Reprodução/redes sociais)

Enquanto nossos amigos e parentes queridos adoeciam e morriam, e nós mesmos pagamos um preço altíssimo pelo negacionismo, omissão, desídia, incompetência, psicopatia e vocação homicida deste desgoverno aloprado , Jair Bolsonaro, o líder de tudo, dominou as manchetes e pautou o debate, ou melhor, a guerra sobre essa maldita pandemia.









Primeiro foi a história da gripezinha, do resfriadinho. Depois o ‘mimimi’, o ‘e daí?’ e o ‘se morrer, morreu, não sou coveiro’. Daí veio cloroquina, ivermectina, spray nasal de Israel e reza brava. Em seguida, as tretas com prefeitos, governadores, China, STF e especialmente João Doria. Mais a frente, comunismo, Lula, urnas eletrônicas e voto impresso. Por fim, golpe de Estado.





O Brasil afundava em um lamaçal de superfaturamento e negociatas espúrias com o Centrão. A inflação, sobretudo a de alimentos, explodia e atirava mais de 80 milhões de brasileiros na fome ou na insegurança alimentar. O real, graças à instabilidade política promovida pelo golpista no poder, perdia valor como nenhuma outra moeda no mundo. Combustíveis, energia elétrica...





Tudo isso acontecia e o amigão do Queiroz não governava, dava de ombros. Como não tem a menor condição de ser nem sequer síndico de prédio de três andares em cidade do interior, o pai do senador das rachadinhas e da mansão de 14 milhões de reais - que custou, rá rá rá!, seis milhões - passou esse tempo todo nos distraindo com seus devaneios. E deu certo!





Tanto que, agora, inventou um novo tema para mobilizar sua grei aloprada e desviar nossa atenção. O maníaco do tratamento precoce quer o fim das máscaras , que não usa, e determinou ao novo fantoche da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga, estudo determinando o fim da obrigatoriedade das mesmas. Ao que parece, 600 mil mortos ainda não bastam para o sociopata.