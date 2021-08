Acabou a mamata? Bolsonaro bate recorde de gastos com cartão corporativo

Entre verbas parlamentares custeando de Lua de Mel a ‘comer gente’, rachadinhas e mansões, a família da Zona Oeste carioca, que ascendeu à roda da fortuna da política nacional, está fazendo a festa também com os gastos sigilosos do cartão corporativo da Presidência da República . Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, e os seus gastaram nada menos que 6 milhões de reais, apenas de janeiro a agosto.

Viagens, churrascos, lancha, jet ski, passeios de moto, comida e bebida… Há de tudo um pouco na lista de luxos e lixos financiada pelo suor do trabalho de 200 milhões de otários, que são obrigados a custear ‘farra de vagabundo’. Neguinho faz com o dinheiro dos outros o que não faz com o próprio, decreta sigilo de 100 anos e ainda conta com babacas o defendendo, já que é o ‘mito’. Haja falta de amor próprio!