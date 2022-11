Da liberdade ao quartel. Da democracia ao golpe. Uma triste jornada em BH

Golpistas em transe (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) Quem conhece, ou é de São Paulo, já ouviu falar na analogia irônica que diz que “casamento é igual a Av. Paulista: começa no Paraíso e termina na Consolação”. Explico. O endereço mais famoso da cidade encontra-se circunscrito ao Bairro Paraíso, numa ponta, e à Rua Consolação, na outra. Alerta de gordice: o melhor PF do planeta fica no Calçadão de Ouro, na Alameda Santos (Paraíso). E o melhor: é baratinho e muito bem servido.





Nestes últimos dias tenho pensado bastante no triste espetáculo protagonizado por muitos amigos e conhecidos, infelizmente, há mais de duas semanas seguidas, às portas do quartel do Exército, na Av. Raja Gabaglia em Belo Horizonte. Gente - os que conheço, obviamente - da melhor qualidade, pais e mães maravilhosos, empresários e profissionais renomados, em transe, pedem simplesmente um golpe militar , ou seja, ditadura no País.





Inconformado com o resultado legítimo das urnas, incontestado inclusive por Jair Bolsonaro, sua família, seus aliados e todo o mundo político (até porque foram eleitos e reeleitos no mesmíssimo sufrágio), majoritariamente formado por brancos de meia idade ou idosos, ricos ou de classe média, um grupo resolveu tomar de assalto as faixas da avenida e infernizar, “a la” MST e afins, a vida de todos que vivem, trabalham e circulam pela região.









Pouco mais de dois meses depois, os bolsonaristas se aglomeram de forma deletéria aos demais cidadãos, cometendo, segundo as leis brasileiras, crimes contra a democracia e a Segurança Nacional, seja pedindo, apoiando ou incentivando a animosidade entre Forças Armadas e os poderes constituídos. Sim. Pedir, apoiar e incentivar golpe de Estado é crime . Mais espantoso ainda é ter advogados no meio dessa presepada golpista.





Eis a triste jornada dos patriotas, dos democratas, dos que temiam que o Brasil virasse a Venezuela. Começaram na liberdade (Praça), pedindo eleição, e terminaram no quartel (Raja), pedindo golpe. A analogia com a Paulista é brincadeira. A que faço agora, não. Que essa jornada infeliz tenha um breve fim, e que meus amigos recobrem a razão. Desconfio de que, em breve, a paciência da Justiça irá terminar, e que criminosos serão presos.