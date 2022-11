COP27: Lula, "a alma mais honesta do País", reembarca nas asas da Lava Jato

Uma vez Lula, sempre Lula (foto: SERGIO LIMA/AFP) Não aprende nada, não esquece nada. Pau que nasce torto, morre torto. Quem sai aos seus não degenera. Diga-me com andas e direi quem tu és. Não se trabalha no esgoto sem cheirar a esgoto. Sim, há uma infinidade de frases feitas e ditados apropriados à situação, mas prefiro inventar a minha própria: Uma vez Lula, sempre Lula. E que me perdoe o Flamengo, o maior freguês do Galão da Massa depois do CSA-MG.





É impressionante, mas o ex-meliante de São Bernardo (agora presidente eleito) não está nem aí para o que pensam a seu respeito. Acho que se trata de um caso crasso de mitomania, quando a pessoa mente tanto, mas tanto, que acaba acreditando na própria mentira. Lula realmente acredita que é a alma mais honesta do país , daí, não se acanha em pegar carona com um, como ele mesmo, ex-presidiário.









O Brasil, de fato, vive mesmo em uma espécie de looping atemporal. Entra ano, sai ano; entra eleição, sai eleição; entra presidente, sai presidente e não mudamos de lugar, não mudamos de patamar, nos mantemos sempre às voltas ou com o mais descarado escárnio ético ou com a mais pura, velha e simples corrupção. Como diria o gênio imortal Cazuza: “Eu vejo o futuro repetir o passado”. Haja saco para aguentar Banânia , viu?